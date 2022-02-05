Підлость російських ЗМІ. Як журналісти з Росії спровокували українських фігуристів

Тренер української спортивної пари Софії Голіченко та Артема Даренського, Лілія Батуріна відреагувала на скандал із представниками російських ЗМІ.

Під час інтерв'ю наші спортсмени відповідали на запитання українського журналіста, а росіянин втрутився у розмову, написала Батуріна у своєму Facebook.

"Які ж мра...і .... фу .... Мої спортсмени не давали жодного інтерв'ю! Тільки нашому журналісту, який був в українській формі, та спілкувався з ними українською мовою!

А на запитання з боку російського журналіста, який вліз у розмову: "Чи спілкуєтеся ви з командою ОКР?".

Спортсмени відповіли: "Ми намагаємося не спілкуватися зараз з жодними командами, у зв'язку з загостренням ситуації з коронавірусом". Це все, що потрібно знати про підлість російських ЗМІ.

Нудно, гидко. Як можна так із дітьми? Гавнюки...", – написала Батутіна.