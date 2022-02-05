Подлость российских СМИ. Как журналисты из России спровоцировали украинских фигуристов

Тренер украинской спортивной пары Софии Голиченко и Артема Даренского, Лилия Батурина отреагировала на скандал с представителями российских СМИ.

Во время интервью, наши спортсмены отвечали на вопрос украинского журналиста, а россиянин вмешался в разговор, написала Батурина в своем Facebook.

"Какие же мра...и .... фу .... Мои спортсмены не давали ни какого интервью! Только нашему журналисту, который был в украинской форме, и общался с ними на украинском языке!

А на вопрос со стороны русского журналиста, который влез в разговор: "Общаетесь ли вы с командой ОКР?".

Ребята ответили: "Мы стараемся не общаться сейчас ни с какими командами, в связи с обострением ситуации с короновирусом". Это все что нужно знать о подлости русских СМИ.

Тошно, противно. Как можно так с детьми? Гавнюки...", – написала Батутина.