У РФ вибухнуть ще більше: в Україні підтвердили "антиросійські рекомендації"

Декілька днів тому в Росії повідомили, що українським спортсменам рекомендували на Олімпіаді-2022 спілкуватися українською мовою і не фотографуватися з росіянами.
Спочатку в Україні відмовлялися від таких "рекомендацій", але крапку у чутках поставив сам міністр.
"Українські спортсмени не повинні фотографуватися зі спортсменами, які мають російський прапор.
Була проведена бесіда, пояснили, зробили висновки після Токіо, не треба піддаватися на політичні провокації", – цитує Гутцайта. Сьогодні.Спорт.
Як відреагували у Росії
Представники РФ обурилися антиросійським рекомендаціям. Першим слово взяв скандальний коментатор з Миротворця Дмитро Губернієв
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"Якби придурки з міністерства спорту України хоч трохи любили і поважали свій спорт, то вони б знали, що, наприклад, збірна України з біатлону всередині команди ніколи не говорила і не розмовляє українською".
Потім слово взяла депутат із "партії Путіна" та колишня ковзаняра Світлана Журова.
"Україна порушує Олімпійську хартію та основне з гасел Олімпійських ігор. Разом – значить і фотографуватися разом".
А триразова олімпійська чемпіонка Анфіса Резцова вважає, що такі заходи надто жорсткі щодо росіян .
"Українські спортсмени не дотримуватимуться цих рекомендацій. Їм все одно. Ми їх поважаємо, а вони нас".
Чому в Україні могли запровадити "антиросійські рекомендації"
Головне завдання можливих заборон – уникнути скандалу, а вони супроводжують Україну на кожній Олімпіаді.
Найсвіжіший скандал стався на Олімпіаді-2020 після обіймашок Ярослави Магучіх із Марією Ласіцкене, довіреною особою Володимира Путіна.
У 2018 році на Іграх у Пхенчхані наш олімпійський чемпіон Олександр Абраменко обіймався та укутував в український прапор росіянина Іллю Бурова.
А ще перед цим, 2016-го в Ріо, Олег Верняєв на п'єдесталі мало не цілувався з представником Росії Давидом Белявським.