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У РФ вибухнуть ще більше: в Україні підтвердили "антиросійські рекомендації"

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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23 січня, 16:00
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Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт підтвердив чутки про рекомендації для українських спортсменів, які вихвали істерію у Росії
Гутцайт хоче уникнути скандалу, що трапився в Токіо
Гутцайт хоче уникнути скандалу, що трапився в Токіо / Фото: Колаж: Сьогодні

Декілька днів тому в Росії повідомили, що українським спортсменам рекомендували на Олімпіаді-2022 спілкуватися українською мовою і не фотографуватися з росіянами.

Спочатку в Україні відмовлялися від таких "рекомендацій", але крапку у чутках поставив сам міністр.

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"Українські спортсмени не повинні фотографуватися зі спортсменами, які мають російський прапор.

Була проведена бесіда, пояснили, зробили висновки після Токіо, не треба піддаватися на політичні провокації", – цитує Гутцайта. Сьогодні.Спорт.

Як відреагували у Росії

Представники РФ обурилися антиросійським рекомендаціям. Першим слово взяв скандальний коментатор з Миротворця Дмитро Губернієв

"Якби придурки з міністерства спорту України хоч трохи любили і поважали свій спорт, то вони б знали, що, наприклад, збірна України з біатлону всередині команди ніколи не говорила і не розмовляє українською".

Потім слово взяла депутат із "партії Путіна" та колишня ковзаняра Світлана Журова.

"Україна порушує Олімпійську хартію та основне з гасел Олімпійських ігор. Разом – значить і фотографуватися разом".

А триразова олімпійська чемпіонка Анфіса Резцова вважає, що такі заходи надто жорсткі щодо росіян .

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"Українські спортсмени не дотримуватимуться цих рекомендацій. Їм все одно. Ми їх поважаємо, а вони нас".

Чому в Україні могли запровадити "антиросійські рекомендації"

Головне завдання можливих заборон – уникнути скандалу, а вони супроводжують Україну на кожній Олімпіаді.

Найсвіжіший скандал стався на Олімпіаді-2020 після обіймашок Ярослави Магучіх із Марією Ласіцкене, довіреною особою Володимира Путіна.

Марія Ласіцкене і Ярослава Магучіх
Марія Ласіцкене і Ярослава Магучіх / Фото: Reuters

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У 2018 році на Іграх у Пхенчхані наш олімпійський чемпіон Олександр Абраменко обіймався та укутував в український прапор росіянина Іллю Бурова.

А ще перед цим, 2016-го в Ріо, Олег Верняєв на п'єдесталі мало не цілувався з представником Росії Давидом Белявським.

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