Еще одна потеря на Олимпиаде. Украинская биатлонистка заболела коронавирусом

Женская сборная Украины по биатлону лишилась еще одной спортсменки – Дарья Блашко получила позитивный тест на COVID-19

Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

В понедельник, 7 февраля, на Олимпийских играх в Пекине пройдет вторая биатлонная гонка. К огромному сожалению, на старт соревнования не сможет выйти Дарья Блашко. Украинская биатлонистка сдала два подряд теста на короновирус, и они оказались позитивными, сообщает biathlon.com.ua.

Спортсменка переведена в режим изоляции и не сможет принять участие в завтрашней индивидуальной гонке, несмотря на то что в старт-листе она заявлена под 79-м номером.

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Дарья Блашко выиграла вторую медаль на Кубке IBU / Фото: IBU

Для выхода из режима изоляции необходимо сдать два теста с интервалом не менее чем 24 часа и получить негативный результат.

Напомним, олимпийская чемпионка Елена Билосюк получила положительный тест на коронавирус сразу после прибытия в Пекин и была отправлена на карантин.

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Елена сдала положительный тест на ковид / Фото: Коллаж: Сегодня

Отметим, что украинские биатлонисты провалили эстафетную гонку на Олимпийских играх в Пекине. Из 20 стартовавших команд "сине-желтые" финишировали на 13-м месте.

Женская индивидуальная гонка на 15 км по биатлону пройдет 7 февраля. Начало – в 11:00.