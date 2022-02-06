Росію з ганьбою позбавили фіналу на Олімпіаді-2022

Росіяни залишилися без медалі у шорт-треку – різновидe ковзанярського спорту.
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Збірну команду РОК (російського олімпійського комітету) у змішаній естафеті представляли шість спортсменів – Семен Єлістратов, Костянтин Івлієв, Павло Сітніков, Софія Просвірнова, Катерина Єфременкова та Олена Серегіна. У півфіналі росіяни зустрілися з командами Угорщини, США та Китаю.
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Російські ковзаняри не змогли правильно передати естафету, за що були дискваліфіковані арбітрами змагань. Росіяни створили перешкоду суперникам, внаслідок чого спровокували падіння опонентки.
Таким чином російські спортсмени втратили втішний фінал і шанси на медаль. Варто відзначити, що також було дискваліфіковано збірну США за блокування суперниць.
У результаті золото вибороли китайські спортсмени, друге місце в Італії, а бронза в Угорщини.
05 Feb – Day1 #ShortTrackSkating Mixed Team Relay #Gold China #Silver Italy #Bronze Hungary- Beijing 2022 (@Beijing2022) February 5, 2022
Congratulations #Beijing2022 #Olympics #BingDwenDwen #TogetherForASharedFuture pic.twitter.com/h4IWu0kTTG
Варто зазначити, що китайців тренує легенда російського та корейського шорт-треку, шестиразовий олімпійський чемпіон Віктор Ан.
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