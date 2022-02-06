Россию с позором лишили финала на Олимпиаде-2022

Скандалом закончилось выступление российских спортсменов в полуфинале смешанной эстафеты в шорт-треке

Соревнования по шорт-треку на Олимпиаде-2022 / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Россияне остались без медали в шорт-треке – разновидности конькобежного спорта.

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Сборную команду РОК (российского олимпийского комитета) в смешанной эстафете представляли шесть спортсменов – Семен Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников, Софья Просвирнова, Екатерина Ефременкова и Елена Серегина. В полуфинале россияне встретились с командами Венгрии, США и Китая.

Российские конькобежцы не смогли правильно передать эстафету, за что были дисквалифицированы арбитрами соревнований. Россияне создали помеху соперникам, в результате чего спровоцировали падение оппонентки.

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Таким образом российские спортсмены лишились утешительного финала и шансов на медаль. Стоить отметить, что также была дисквалифицирована сборная США за блокирование соперниц.

В итоге золото завоевали китайские спортсмены, второе место у Италии, а бронза у Венгрии.

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Стоит отметить, что китайцев тренирует легенда российского и корейского шорт-трека, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан.

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