Это абсолютная дичь: победа россиянина на Олимпиаде-2022 вызвала сомнения

Сегодня в соревнованиях по скелетону на Олимпиаде-2022 победу одержал лыжник из РОК Александр Большунов. Тем не менее не все верят в справедливость такого результата

Британский лыжник не верит в чистую победу россиянина Большунова / Фото: REUTERS

Большунов стал олимпийским чемпионом, опередив ближайшего преследователя – Дениса Спицова из РОК – на 1 минуту 11 секунд. А бронзовый призер финн Ийво Нисканен отстал на целых две минуты.

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Настолько уверенная победа россиянина вызвала сомнения у других участников гонки. Неужели снова допинг?

"Нереально выигрывать с таким отрывом. Это одна из самых невероятных вещей, которые когда-либо случались. Это абсолютная дичь", – сказал в интервью NRK британский лыжник Эндрю Масгрейв, ставший в гонке 17-м.

Большунов на финише. Фото: Reuters

Для сравнения, на Играх-2018 в Пхенчхане первое и второе места разделяли всего 8 секунд, а в Сочи-2014 отрыв победителя составил и вовсе 0,4 секунды! Две минуты отставания – это результат из третьего десятка, но никак не призовое время.