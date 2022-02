Повний провал: українські біатлоністи стали статистами у змішаній естафеті

Змішана естафета відкрила біатлонну програму Олімпійських ігор у Пекіні. Суворі погодні умови створювали додаткові труднощі учасникам перегонів.

Через позитивний тест на коронавірус у гонці не змогла взяти участь Олена Білосюк.

Тренерський штаб вирішив виставити стартером олімпійську чемпіонку Валентину Семеренко.

На жаль, Валя пройшла свій етап із трьома колами штрафу та передала естафету останньою.

Завдяки зусиллям Джими, Прими та Підручного українцям вдалося уникнути провалу, в підсумку вони посіли 13-те місце з 20-ти команд, що стартували.

Золото у змішаній естафеті здобула збірна Норвегії, срібло у Франції, а бронзові нагороди дісталися біатлоністам із ДКР.

Олімпіада-2022. Пекін: змішана естафета. Результат

Норвегія (3+13) 1:06:45,6

Франція (3+11) +0,9

ДКР (1+13) +1,5

Швеція (0+13) +41,0

Німеччина (2+18) +1:05,5

Білорусь (2+14) +1:14,6

...

13. Україна (4+15) +3:36,1

Norway wins the first #Beijing2022 #Biathlon #Gold medal in Mixed Relay 4x6km (W+M)!



Well done! #StrongerTogether pic.twitter.com/6KNKcBJgJK