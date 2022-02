Полный провал: украинские биатлонисты стали статистами в смешанной эстафете

Смешанная эстафета открыла биатлонную программу Олимпийских игр в Пекине. Суровые погодные условия создавали дополнительные трудности участникам гонки.

Из-за положительного теста на коронавирус в гонке не смогла принять участие Елена Билосюк.

Тренерский штаб принял решение выставить стартером олимпийскую чемпионку Валентину Семеренко.

К сожалению, Валя прошла свой этап с тремя кругами штрафа и передала эстафету последней.

Благодаря усилиям Джимы, Примы и Пидручного украинцам удалось избежать провала, в итоге они заняли 13-е место из 20-ти стартовавших команд.

Золото в смешанной эстафете завоевала сборная Норвегии, серебро у Франции, а бронзовые награды достались биатлонистам из ОКР.

Олимпиада-2022. Пекин: смешанная эстафета. Результат

Норвегия (3+13) 1:06:45,6

Франция (3+11) +0,9

ОКР (1+13) +1,5

Швеция (0+13) +41,0

Германия (2+18) +1:05,5

Беларусь (2+14) +1:14,6

...

13. Украина (4+15) +3:36,1

Norway wins the first #Beijing2022#Biathlon#Gold medal in Mixed Relay 4x6km (W + M)!



Well done! #StrongerTogetherpic.twitter.com/6KNKcBJgJK