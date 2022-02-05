Полный провал: украинские биатлонисты стали статистами в смешанной эстафете

Смешанная эстафета открыла биатлонную программу Олимпийских игр в Пекине. Суровые погодные условия создавали дополнительные трудности участникам гонки.
February 5, 2022
Из-за положительного теста на коронавирус в гонке не смогла принять участие Елена Билосюк.
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Тренерский штаб принял решение выставить стартером олимпийскую чемпионку Валентину Семеренко.
К сожалению, Валя прошла свой этап с тремя кругами штрафа и передала эстафету последней.
Благодаря усилиям Джимы, Примы и Пидручного украинцам удалось избежать провала, в итоге они заняли 13-е место из 20-ти стартовавших команд.
February 5, 2022
Золото в смешанной эстафете завоевала сборная Норвегии, серебро у Франции, а бронзовые награды достались биатлонистам из ОКР.
Олимпиада-2022. Пекин: смешанная эстафета. Результат
Норвегия (3+13) 1:06:45,6
Франция (3+11) +0,9
ОКР (1+13) +1,5
Швеция (0+13) +41,0
Германия (2+18) +1:05,5
Беларусь (2+14) +1:14,6
...
13. Украина (4+15) +3:36,1
Norway wins the first #Beijing2022#Biathlon#Gold medal in Mixed Relay 4x6km (W + M)!— Olympics (@Olympics) February 5, 2022
Well done! #StrongerTogetherpic.twitter.com/6KNKcBJgJK