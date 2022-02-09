Не могу молчать! Легенда из Украины высказалась о допинг-скандале России

У сборной РОК по фигурному катанию, рискующей потерять золото Олимпиады в Пекине из-за допинга, нашлась заступница в лице уроженки Украины Татьяны Волосожар

Волосожар защищает команду РОК / Фото: Getty Images, Чемпионат

Уроженка Днепра воспитанница украинского фигурного катания Татьяна Волосожар, выигравшая два золота Олимпиады-2014 в составе сборной России, заступилась за фигуристов РОК после допинг-скандала, вспыхнувшего в Пекине-2022.

Сегодня стало известно, что за положительную допинг-пробу, сданную одним из российских фигуристов до Игр, они могут быть лишены золота Пекина в командном турнире.

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"Новости почитала. Выпила валерьянки, села писать пост. Не знаю, что сказать – но и молчать, делая вид, что ничего не происходит, было бы странно. Я знаю не больше, чем пишут в СМИ. Но поверить в то, что написано, о-о-очень сложно", – написала у себя в Instagram 35-летняя Волосожар.

Татьяна Волосожар / Фото: Instagram

"Чтобы выйти на Олимпиаду, фигуристы кладут на лед всю свою жизнь: нервы, силы, здоровье. Я даже на секунду не могу поверить в то, что кто-то осознанно рискнул всей своей карьерой, особенно зная, под какой лупой смотрят на наших спортсменов. Не могу и не хочу".

"Что это? Ошибка? Провокация? Дикая случайность? Не знаю. И сейчас, как я понимаю, никто не знает. Нам остается только ждать официальных заявлений и поддерживать ребят. На них обрушилось дикое давление, а им еще выходить в личных соревнованиях. Камила, Марк, Настя, Саша, Вика, Никита – гигантские лучи поддержки вам! Держитесь! Уже весь мир увидел, на что вы способны, и пусть любуется вами дальше".

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Волосожар права – ранее уже весь мир увидел, на что способны россияне. Выиграв медальный зачет домашних Игр-2014, они затем были лишены множества наград за махинации с допингом.

По этой причине россияне и на Олимпиаде-2022 в Пекине выступают без флага, гимна и вообще без названия своей страны – под аббревиатурой РОК (Российский олимпийский комитет).