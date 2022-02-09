Кошмар! В России траур после допинг-скандала на Олимпиаде

Не успели россияне порадоваться выигрышу командных соревнований фигуристов на зимних Играх в Пекине, как уже начинают лить слезы

РОК на грани потери золота из-за допинга / Фото: Коллаж: Сегодня

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на новость о том, что результаты командного турнира на зимней Олимпиаде 2022 в Пекине могут пересмотреть из-за допинг-теста российского фигуриста.

"Если это подтвердится, то это кошмар", – цитирует Роднину Чемпионат.

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Впрочем, Роднина надеется, что Россию еще как-то пронесет.

"Пока это нагнетание обстановки", – сказала она.

Напомним, сборная РОК выиграла командный турнир фигуристов 7 февраля, обойдя США и Японию.

Но в среду, 9 февраля, стало известно, что РОК могут лишить этого золота – из-за допинг-теста российского спортсмена, сданного перед Олимпиадой. Его имя пока не называется.

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Впрочем, стоит ли удивляться? В наказание за предыдущие махинации с допингом россияне выступают на Олимпиаде в Пекине без флага, гимна и вообще без названия своей страны – под аббревиатурой РОК (Российский олимпийский комитет).

Россия в своем стиле. Без допинга никуда / Фото: Getty Images

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Отметим, что церемонию награждения в командном турнире фигуристов в Пекине-2022 уже поставили на паузу. Представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс заявил, что это сделали из-за необходимости получения юридической консультации от Международного союза конькобежцев.