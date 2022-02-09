Кошмар! У Росії траур після допінг-скандалу на Олімпіаді

Не встигли росіяни порадіти виграшу командних змагань фігуристів на зимових Іграх у Пекіні, як починають лити сльози

РОК на межі втрати золота через допінг / Фото: Колаж: Сьогодні

Триразова олімпійська чемпіонка з фігурного катання депутат держдуми РФ Ірина Родніна відреагувала на новину про те, що результати командного турніру на зимовій Олімпіаді 2022 в Пекіні можуть переглянути через допінг-тест російського фігуриста.

"Якщо це підтвердиться, то це кошмар", – цитує Родніну Чемпіонат.

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Утім, Родніна сподівається, що Росія ще якось вийде сухою з води.

"Поки що це нагнітання обстановки", – сказала вона.

Нагадаємо, збірна РОК виграла командний турнір фігуристів 7 лютого, залишивши позаду США та Японію.

Але в середу, 9 лютого, стало відомо, що РОК можуть позбавити цього золота через допінг-тест російського спортсмена, зданий перед Олімпіадою. Його ім'я поки що не називається.

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Проте чи варто дивуватися? За попередні махінації з допінгом росіяни виступають на Олімпіаді в Пекіні без прапора, гімну і взагалі без назви своєї країни – під абревіатурою РОК (Російський олімпійський комітет).

Куди ж без допінгу! Росія у своєму репертуарі / Фото: Getty Images

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Зазначимо, що церемонію нагородження у командному турнірі фігуристів у Пекіні-2022 вже поставили на паузу. Представник Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс заявив, що це зробили через необхідність отримання юридичної консультації від Міжнародної спілки ковзанярів.