Это мыши! Россиянам на Олимпиаде придумали обидное прозвище

Украинская фигуристка разоблачила допинг-систему России. Эта тема сейчас №1 на Олимпиаде-2020. Международный олимпийский комитет думает, как отмазать россиянку Камилу Валиеву, которую поймали на допинге.
Раньше медалей лишали сразу, но большой друг Путина Томас Бах допустил российских допингистов на Игры, а теперь ему не хватает смелости забрать их золото в фигурном катании.
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На отсутствие наказания за нарушение антидопинговых правил Валиевой очень тонко отреагировал американский журналист Дэвид Лис.
"Где есть одна мышь, там есть и другие. Все это подрывает доверие к любому российскому фигуристу на этих Играх. Если 15-летнему подростку нужен допинг, то как быть с другими спортсменами?", – недоумевает Лис.
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