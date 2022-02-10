Крест на карьере: что за допинг принимала российская фигуристка

На Олимпийских играх в Пекине вспыхнул громкий скандал – 15-летняя фигуристка из России Камила Валиева попалась на употреблении запрещенных препаратов. Теперь распределение медалей в фигурном катании под вопросом

Камила Валиева погорела на допинге в Пекине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Пока в кабинетах решают, как же наказать Россию, а в самой РФ уверены, что медали оставят, давайте разберемся, какой препарат употребляла Камила Валиева.

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Какой допинг употребляла Камила Валиева

Препарат триметазидин, иногда называемый ТМЗ, был добавлен в список запрещенных Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2014 году.

Обычно его назначают для лечения стенокардии – боли в груди из-за снижения притока крови к сердцу.

Американский журналист: девочку накачали / Фото: Коллаж: Сегодня

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В спорте это потенциально может помочь спортсмену работать с более высокой частотой сердечных сокращений в течение более длительного периода времени, пишет nbcnewyork.com.

"ТМЗ может использоваться спортсменами для повышения физической работоспособности, особенно в видах спорта на выносливость", – написали ученые в статье 2014 года о злоупотреблении препаратом польскими спортсменами.

Что грозит Валиевой

На данный момент официального судебного решения не было. До сих пор неизвестно, как это отразится на результатах командного зачета, который ОКР выиграла в немалой степени благодаря Валиевой.

Юная фигуристка приземлила первый четверной тулуп в истории Олимпийских игр, а через несколько мгновений сделала это снова. Кстати, во время выступления она упала, но все равно получила золото.

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Камила Валиева упала во время выступления / Фото: REUTERS

Также неясно, повлияет ли положительный тест на право Валиевой участвовать в личном зачете, который начнется в следующий вторник, и в котором она является явным фаворитом.

Предыдущие случаи с триметазидином

Самый известный случай применения триметазидина в качестве допинга связан с китайским пловцом Сунь Яном. Трехкратный олимпийский чемпион отбыл трехмесячную дисквалификацию в 2014 году. Китаец отделался легким наказанием, так как это был его первый случай.

Российская бобслеистка Надежда Сергеева получила положительный результат на триметазидин на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Она была дисквалифицирована и отбыла восьмимесячный запрет.

А еще на Олимпиаде-2014 на этом препарате погорела украинская лыжница Марина Лисогор, за что была дисквалифицирована на два года.

Исходя из этого, можно предположить, что Валиева точно понесет наказание, какое именно – пока неизвестно. В любом случает длительная дисквалификация поставит крест на карьере талантливой фигуристки, ведь в этом виде спорта, как и в гимнастике, возраст играет немаловажную роль.