Українку не пощадили за допінг: тепер МОК має забрати медаль у Росії!

Потужний допінговий скандал сколихнув зимову Олімпіаду в Пекіні. Звісно, у ньому замішана Росія. Раніше українська фігуристка розповіла всю правду про допінг у Росії.
Її слова підтвердила 15-річна Каміла Валієва, яку спіймали на вживанні заборонених препаратів.
Який допінг знайшли у Валієвої? Триметазидин. Його рекомендують для захисту серця за підвищених фізичних навантажень.
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У Росії впевнені, що на допінг Валієвої в МОК заплющать очі через малоліття спортсменки і не позбавлять команду золотої медалі.
Але прецеденти суворого покарання за триметазидин були. На Олімпіаді-2014 на цьому препараті погоріла українська лижниця Марина Лисогор, за що була дискваліфікована на два роки.
Не допомогло Марині навіть те, що вона приймала препарат після видалення щитовидної залози.
Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні".
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