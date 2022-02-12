Що пишуть у соцмережах українцю, який показав антивоєнний плакат у Пекіні

Український скелетоніст Владислав Гераскевич став справжнім героєм нашої країни після вчорашнього вчинку на Олімпійських іграх у Пекіні. Що йому пишуть фанати у соцмережах

Владислав Гераскевич продемонстрував патріотичний плакат у Пекіні / Фото: скріншот

Після одного зі своїх заїздів Гераскевич показав плакат із гаслом "Ні війні в Україні", піднявши на вуха весь світ.

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У Росії одразу ж підняли виття із вимогою покарати українця, мовляв, він порушив регламент МОК. Але Міжнародний Олімпійський комітет став на лад Влада.

А сам скелетоніст не став забирати своїх слів і ще раз нагадав про свою позицію.

"Я хочу МИРУ у своїй державі! Дякую, що поділяєте мою думку та підтримуєте!", – написав Влад у Instagram і продублював повідомлення у Facebook.

Владислав Гераскеквич пояснив свій вчинок / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

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Слова підтримки спортсмени висловили його фанати у соцмережах:

Тримайтеся, Владе пишаємося вашою позицією, пишаємося Вами

Дякую за чітку позицію, Владиславе

Круто, що ти розумієш, що спорт не поза політикою. Повага тобі та батькам!

Величезний респект за громадянську позицію. На всіх рівнях і спорт не є винятком ми, українці, повинні волати про те, що витворяє путінський режим. Респект, Владу

Це був важливий ВЧИНОК! Дякуємо!

Влад, дякую за патріотичну позицію! Респект!

Дякую! Чітко і ясно!! І дуже важливо саме зараз!!! Успіхів!

Дитино, дай Боже Вам здоров'я та подальших успіхів! Пишаюся, що в Україні є така молодь, яка любить щиро рідну Україну та робить все можливе для її благополуччя

Молодець! Дякую, Владиславе! УКРАЇНА понад усе! Пишаюся, що у нас є такі сини ! Шана і повага батькам!

Мирного неба нам

Пишаюся таким молодим і талановитим спортсменом! Достойний син своєї держави! Побільше б таких патріотів. Успіхів тобі, Владе і не тільки в спорті, а й в усіх починаннях!

Красень, Влад! З усіх боків гідний виступ на Олімпіаді

Владе, ти гідний син України! Дякуємо за позицію! Пишаюся тобою

Гордість України! Другі ігри дивлюся лише через тебе! Вперед до перемоги! Твоя медаль попереду!

Головна гордість України на Олімпіаді: