Фото с россиянами на Олимпиаде: что об этом думают украинцы

Вся эта ситуация дополняется наставлениями от Министерства спорта – спортсменам рекомендовали не общаться с российскими СМИ и не обниматься с представителями РФ. Впрочем, такое решение не нашло поддержки в обществе.
Что говорят об угрозе войны спортсмены:
Об этом свидетельствуют результаты опроса от социологической компании Gradus, который был сделан для Спорт Сегодня.
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34% респондентов считают правильным запрет на совместные фото украинских и российских спортсменов.
Казалось бы, неплохой процент. Но при этом 22% за обнимашки спортсменов, а 27% и вовсе все равно, как себя ведут представители нашей страны на международной арене.
|Всего
|Пол
|Возрастной интервал
|Мужчины
|Женщины
|18-24
|25-34
|35-44
|45-54
|55-60
|Да
|22,7%
|20,1%
|25,2%
|31,9%
|22,8%
|20,1%
|20,3%
|25,2%
|Нет
|34,7%
|42,7%
|27,3%
|21,3%
|35,4%
|33,5%
|38,7%
|40,1%
|Мне все равно
|27,2%
|26,6%
|27,8%
|32,2%
|27,9%
|28,3%
|23,8%
|25,6%
|Тяжело ответить
|15,3%
|10,6%
|19,7%
|14,6%
|13,9%
|18,1%
|17,2%
|9,1%
А ведь вчерашняя акция Владислава Гераскевича является реальным примером, как один поступок может привлечь внимание целого мира.
И пока один спортсменом будет призывать к миру, другой будет брататься с военнослужащим РФ, как это было в Токио.
Интересно, что совместные фото с россиянами больше поддерживают респонденты в возрасте 18-24 года и в то же время они меньше всего против "братания".
Распределение голосов по регионам:
|Восток
|Запад
|Киев
|Север
|Центр
|Юг
|Да
|35,3%
|12,2%
|15,4%
|18,8%
|20,8%
|32,7%
|Нет
|25,8%
|51,5%
|44,2%
|27,8%
|33,1%
|25,0%
|Мне все равно
|21,8%
|17,9%
|26,5%
|39,8%
|28,4%
|32,1%
|Тяжело ответить
|17,1%
|18,4%
|13,9%
|13,5%
|17,7%
|10,1%
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