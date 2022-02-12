"Я не хочу войны": украинский биатлонист – о возможном нападении России

Артем Прима во время выступлений на зимних Олимпийских играх следит за новостями из Украины, которая готовится к вторжению российской армии

Артем Прима следит за событиями в Украине / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Все чаще и чаще в мире говорят о возможном нападении России на Украину. Потенциальная война обсуждается и на зимней Олимпиаде в Пекине.

Мы уже писали, что нашего биатлониста Дмитрия Пидручного тревожит ситуация дома: "В любую минуту Россия может напасть на Украину".

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Также очень переживает и Артем Прима, который сегодня показал 15-й результат в спринте.

"Естественно, волнуюсь очень. Вся эта ситуация цепляет за душу. Это моя страна. Здесь живут мои родные. Постоянно смотрю новости. Общаюсь с семьей. И как каждый человек – не хочу войны. Никто не хочет войны", – сказал нам Артем.

Вчера, кстати, Владислав Гераскевич в прямом эфире показал на весь мира плакат: "Нет войне в Украине".

Владислав Гераскевич стал героем Украины на Олимпиаде в Пекине / Фото: Коллаж: Сегодня

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