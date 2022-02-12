"Я не хочу війни": український біатлоніст – про можливий напад Росії

Артем Прима під час виступів на зимових Олімпійських іграх стежить за новинами з України, яка готується до вторгнення російської армії

Артем Прима слідкує за подіями в Україні / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Дедалі частіше у світі говорять про можливий напад Росії на Україну. Потенційна війна обговорюється на зимовій Олімпіаді в Пекіні.

Ми вже писали, що нашого біатлоніста Дмитра Підручного турбує ситуація вдома: "Кожної хвилини Росія може напасти на Україну".

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Також дуже переживає і Артем Прима, який сьогодні показав 15-й результат у спринті.

"Звичайно, дуже хвилююся. Вся ця ситуація чіпляє за душу. Це моя країна. Тут живуть мої рідні. Постійно дивлюся новини. Спілкуюся з сім'єю. І як кожна людина – не хочу війни. Ніхто не хоче війни", – сказав нам Артем.

Вчора, до речі, Владислав Гераскевич у прямому ефірі показав на весь світ плакат: "Ні війні в Україні".

Владислав Гераскевич став героєм України на Олімпіаді в Пекіні / Фото: Колаж: Сьогодні

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