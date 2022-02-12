В Украине не показали победный финиш россиян. Болельщики устроили войну в Сети

Сегодня на Олимпийских играх в Пекине прошла лыжная эстафетная гонка среди женщин, из-за чего в Украине возникли споры среди болельщиков

Армия РФ на границе с Украиной, но украинцев волнует, что не показали финиш российской сборной / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

В лыжной гонке Украина единственной из всех участников не дошла до финиша, но наших болельщиков разгневало не это, а то, что по национальному телевидению не показали победный финиш российской команды.

Когда было понятно, что россиянки не отдадут победу, а до финиша оставались считанные минуты, трансляция "UA:Первый" неожиданно прервалась.

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Вместо финиша гонки зрителям показали включение из студии, где обсуждали вчерашний поступок Владислава Гераскевича и свежие результаты наших спортсменов в Пекине.

"Я, конечно, все понимаю, но прерывать трансляцию эстафетной женской лыжной гонки за 1 км до финиша – это театр абсурда. Прерывать умышленно и по указу сверху", – выразил свое мнение журналист Валерий Пригорницкий в Facebook.

В комментариях под его постом развернулась целая баталия. Одни поддерживали решение не показывать финиш российских спортсменов, другие осуждали политику канала, забывая о скоплении российской армии у границ Украины:

Любой результат представителей ОКР до получения результатов проб допинга – вещь очень относительная.

Пост не об этом. Не надо уводить акцент от собственного дол***ма на телевидении

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Я извиняюсь, но россияне также неоднократно останавливали трансляции во время побед наших команд, поэтому я лично не очень пожалел, что не увидел их победу! Но согласен спорт не должен быть политически несвязанным, а быть независимым.

Поздравляю достойных спортсменов, гонка была невероятная. Тот, кто умеет радоваться успехам других, тот называется человеком и поднимает свою страну.

Согласна. У меня бабушка, спортсменка, тоже смотрит, вся семья смотрит, и оборвали на самом интересном месте

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А что вы хотите?) Страна 8 лет как превратилась в абсурдный цирк шапито. А в нем все стабильно

Дядя, не переживай так, есть хорошие специалисты, тебя точно вылечат

Я бы и сам переключил канал, ну не приятно мне смотреть, как враг побеждает! Это совершенно нормально! Я ненавижу все, что с ними связано!

Настоящий поступок, настоящего украинца

Я смотрю Олимпиаду по Евроспорту. И у меня сегодня (уже не впервые во время Олимпиады) естественный отбор – как только стало понятно, что московиты побеждают, сразу переключил. Ну, не хочу я смотреть на их успехи, радость. Гадко с 2014-го года. Поэтому и с UA: Первый очень шаткая ситуация – совершенно непонятно, нужно ли сейчас в Украине показать победы тех, кто завтра может напасть.

А точно выключили из-за россиянки или просто время трансляции истекло. А в общем россиянин для нас враг и пусть там со своими вср***ми лыжами...

А вы сейчас себя с кем обобщили, с немцами или с украинцами?)

При этом в Украине всегда очень потешаются, если в России вдруг не показывают наши успехи, а сами делают точно так же. Мы ведем себя зеркально, но хотим уважения со стороны рашки. Еще очень резануло, когда назвали в эфире Ивана Ковбаснюка Ваней, а Мацьоцька превратилась в Фарион и сразу поправила комментатора: "Ну який він Ваня. Це ж наш Іванко".

Но мы чего-то не аннексируем русские территории. Удивительно, правда

Удивительно вести себя как Россия, верно? При этом можно ничего не аннексировать. Только над русским поведением мы смеемся, а свое такое же уважаем

Ибо напали на нас, а не мы на них. Поэтому можно пользоваться методами информационной гигиены, которыми пользуются россияне. Это обычная информационная война.

Это дорога в никуда, если мы говорим, что Украина идет по пути развитых демократических государств, а не России. Нашли с кого брать пример

А к чему здесь пример? ну вот в этом посту журналист без улик обвиняет в чем-то украинский канал, но он не может это доказать, поэтому занимается манипуляцией. Вы на это реагируете уже как на факт. Это манипуляция. Журналист занимается хайпом и собирает лайки. Возмущенные граждане требуют соблюдения каких-либо стандартов.