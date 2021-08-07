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Олімпіада 2020 в Токіо

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Українсько-російські обійми на Олімпіаді: Магучіх і Ласіцкене закутали одна одну прапорами

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
7 серпня, 18:10
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Українка Ярослава Магучіх в секторі для стрибків у висоту на Іграх у Токіо здобула бронзу, представниця Олімпійського комітету РФ Марія Ласіцкене – золото
Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене
Українка Магучіх і росіянка Ласіцкене / Фото: Reuters

Після завершення змагань у стрибках у висоту на Іграх-2020 у Токіо бронзова українка Ярослава Магучіх привітала з золотом Марію Ласіцкене з ОКР.

Магучіх закутала росіянку прапором України, а та українку – прапором Олімпійського комітету Росії.

Відзначимо, що Ласіцкене не брала участі в Іграх 2016 в Ріо через санкції, накладені на Росію за махінації з допінгом.

При цьому спортсменка активно критикувала спортивну владу своєї країни за те, що через їхні допінгові схеми страждають невинуваті спортсмени з РФ.

"Керівники нашого спорту весь цей час захищають нас тільки на словах. Керівництво ВФЛА (Всеросійська федерація легкої атлетики) просто намагається залишитися при владі і зовсім не соромиться цього", – говорила Марія Ласіцкене

В Токіо-2020 через допінг-гріхи спортсмени з РФ виступають без гімну і національного прапора – як команда Олімпійського комітету Росії.

Усе найважливіше про Олімпіаду-2020 у Токіо – на сайті "Сьогодні":

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Китай КитайCN
38
31
18
87
2
flag США СШАUS
36
39
33
108
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
12
17
56
4
flag ОКР ОКРROC
20
26
23
69
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
20
21
22
63
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
8
flag Нідерланди НідерландиNL
10
11
12
33
9
flag Італія ІталіяIT
10
10
19
39
10
flag Франція ФранціяFR
9
12
11
32
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