"Замісив" "Аномалію": найкращий перформанс на вечорі UFC в Лас-Вегасі

Бонус в 50 тисяч доларів від організаторів за "найкращий виступ вечора" на UFC Fight Night в Лас-Вегасі отримав американець Ронні Лоуренс на прізвисько "Спека", який в третьому раунді переміг нокаутом свого співвітчизника Вінса "Аномалію" Качеро.
Лоуренс завалив Качеро на підлогу і почав "місити" його, завдавши десятки ударів в голову. Рефері довелося зупинити бій і присудити перемогу Ронні технічним нокаутом.
Відео нокауту
Святкуючи перемогу, Лоуренс виконав ефектну "вертуху".
Для нього ця вікторія стала 7-ю в кар'єрі за однієї поразки. Качеро програв 4-й бій з 11.
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