"Замісив" "Аномалію": найкращий перформанс на вечорі UFC в Лас-Вегасі

Ронні Лоуренс отримав бонус в 50 тисяч доларів за те, що "знищив" Вінса Качеро

Бонус в 50 тисяч доларів від організаторів за "найкращий виступ вечора" на UFC Fight Night в Лас-Вегасі отримав американець Ронні Лоуренс на прізвисько "Спека", який в третьому раунді переміг нокаутом свого співвітчизника Вінса "Аномалію" Качеро.

Реклама

Лоуренс завалив Качеро на підлогу і почав "місити" його, завдавши десятки ударів в голову. Рефері довелося зупинити бій і присудити перемогу Ронні технічним нокаутом.

Відео нокауту

Святкуючи перемогу, Лоуренс виконав ефектну "вертуху".

Реклама

Для нього ця вікторія стала 7-ю в кар'єрі за однієї поразки. Качеро програв 4-й бій з 11.

Читайте також:

Дивіться найкращий нокаут минулого року в боксі

Повєткін – Вайт. Найкращий нокаут-2020 Відео: WBC

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Бої цього уїк-енду

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама