Русский
$ 27,93
34,15
  1. Спорт
  2. Новини MMA

"Замісив" "Аномалію": найкращий перформанс на вечорі UFC в Лас-Вегасі

28 лютого, 17:45

Олег Люлька Олег Люлька

Ронні Лоуренс отримав бонус в 50 тисяч доларів за те, що "знищив" Вінса Качеро

Бонус в 50 тисяч доларів від організаторів за "найкращий виступ вечора" на UFC Fight Night в Лас-Вегасі отримав американець Ронні Лоуренс на прізвисько "Спека", який в третьому раунді переміг нокаутом свого співвітчизника Вінса "Аномалію" Качеро.

Реклама

Лоуренс завалив Качеро на підлогу і почав "місити" його, завдавши десятки ударів в голову. Рефері довелося зупинити бій і присудити перемогу Ронні технічним нокаутом.

Відео нокауту

Святкуючи перемогу, Лоуренс виконав ефектну "вертуху".

Реклама

Для нього ця вікторія стала 7-ю в кар'єрі за однієї поразки. Качеро програв 4-й бій з 11.

Читайте також:

Дивіться найкращий нокаут минулого року в боксі

Повєткін – Вайт. Найкращий нокаут-2020 Відео: WBC

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Бої цього уїк-енду

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

MMA UFC змішані єдиноборства відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

120-кілограмового стронгмена вирубили одним ударом в Одесі
120-кілограмового стронгмена вирубили одним ударом в ОдесіMMA
Український боєць-сепаратист програв росіянину в UFC
Український боєць-сепаратист програв росіянину в UFCMMA
Завалив
Завалив "кабана" вагою 190 кг: нокаут від зека-вбивці в "найжирнішому" бою в історії боксуБокс
На це неможливо дивитися: спортсменка стікала кров'ю після бою з росіянкою
На це неможливо дивитися: спортсменка стікала кров'ю після бою з росіянкоюMMA
У Росії висміяли бійця UFC, що повторив фразу Кличка про
У Росії висміяли бійця UFC, що повторив фразу Кличка про "завтрашній день"MMA
У стилі Кличка! Убивчий нокаут правим
У стилі Кличка! Убивчий нокаут правим "молотком" від американського "Ніндзя"MMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти