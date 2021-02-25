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"Куля" повертається: Валентина Шевченко битиметься з Джесікою Андраде

25 лютого, 19:22

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Поєдинок відбудеться 24 квітня в Лас-Вегасі

Знаменита дівчина-боєць змішаних єдиноборств Валентина Шевченко на прізвисько "Куля" повертається в Октагон. Чемпіонка UFC в найлегшій вазі проведе поєдинок проти ексчемпіонки Джесіки Андраде 24 квітня на турнірі UFC 261.

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Попередній поєдинок Шевченко провела в листопаді минулого року, коли перемогла за очками Дженніфер Майю. З нагоди перемоги Валентина прямо в октагоні виконала свій традиційний переможний танець.

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На рахунку Валентини 20 перемог і три поразки в змішаних єдиноборствах. Її безпрограшна серія налічує шість поєдинків, з лютого 2018 року. Андраде виграла 21 бій в MMA і вісім разів програла. У попередньому поєдинку Джессіка нокаутувала Кетлін Чукагян.

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MMA UFC Валентина Шевченко Джессіка Андраде

Джерело: Сегодня|Спорт

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