Українська красуня з UFC згадала моторошну травму голови. Не дарма її називають "Залізна леді"

Українська красуня з UFC Марина Мороз згадала жахливу травму голови, яку вона отримала в поєдинку проти Майри Буено Сільви в березні 2020 року. Тоді на лобі дівчини утворилося величезне розсічення, а лице залило кров'ю.

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Проте Мороз зуміла здобути перемогу за очками, та ще й встановила рекорд за кількістю ударів у трьохраундовому бою в найлегшій вазі.

Марина опублікувала на своїй сторінці в Instagram фото тієї жахливої травми і підписала "ironlady", що перекладається як "залізна леді" – саме таке прізвисько в UFC має українка.

Увага! Фото не для людей зі слабкими нервами!

Відзначимо, що на старих фотографіях дівчини видно, що у неї залишився шрам на лобі, а ось на останніх його не помітно. Можливо, вона приховує його за допомогою косметики або зробила пластичну операцію.

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