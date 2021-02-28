"Замесил" "Аномалию": лучший перформанс на вечере UFC в Лас-Вегасе

Ронни Лоуренс получил бонус в 50 тысяч долларов за то, что "уничтожил" Винса Качеро

Бонус в 50 тысяч долларов от организаторов за "лучшее представление вечера" на UFC Fight Night в Лас-Вегасе получил американец Ронни Лоуренс по прозвищу "Жара", который в третьем раунде победил нокаутом своего соотечественника Винса "Аномалию" Качеро.

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Лоуренс завалил Качеро на пол и начал "месить" его, нанеся десятки ударов в голову. Рефери пришлось остановить бой и присудить победу Ронни техническим нокаутом.

Видео нокаута

Празднуя победу, Лоуренс исполнил эффектную "вертуху".

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Для него эта виктория стала 7-й в карьере при одном поражении. Качеро проиграл 4-й бой из 11.

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