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"Пуля" возвращается: Валентина Шевченко сразится с Джессикой Андраде

25 февраля, 19:22

Александр Трикиша Александр Трикиша

Поединок состоится 24 апреля в Лас-Вегасе

Знаменитая девушка-боец смешанных единоборств Валентина Шевченко по прозвищу "Пуля" возвращается в октагон. Чемпионка UFC в наилегчайшем весе проведет поединок против экс-чемпионки Джессики Андраде 24 апреля на турнире UFC 261.

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Предыдущий поединок Шевченко провела в ноябре прошлого года, когда победила по очкам Дженнифер Майю. По случаю победы Валентина прямо в октагоне исполнила свой традиционный победный танец.

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На счету Валентины 20 побед и три поражения в смешанных единоборствах. Ее беспроигрышная серия насчитывает шесть поединков, с февраля 2018 года. Андраде выиграла 21 бой в MMA и восемь раз проиграла. В предыдущем поединке Джессика нокаутировала Кэтлин Чукагян.

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MMA UFC Валентина Шевченко Джессика Андраде

Источник: Сегодня|Спорт

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