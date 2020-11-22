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Валентина Шевченко станцевала лезгинку после победы в UFC

22 ноября, 11:57

Александр Трикиша Александр Трикиша

Знаменитая чемпионка оригинально отмечает победы в смешанных единоборствах

Сегодня ночью знаменитая девушка-боец Валентина Шевченко одержала 20-ю победу в смешанных единоборствах. На турнире UFC 255 она победила по очкам Дженнифер Майю и защитила титул чемпионки промоушена в наилегчайшем весе. По случаю победы Валентина прямо в октагоне исполнила свой традиционный победный танец!

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Чемпионский титул Валентина завоевала в 2018 году в поединке против полячки Йоанны Енджейчик и с тех пор провела четыре успешные защиты титула. Кстати, после того боя Шевченко также танцевала лезгинку.

Напомним, что в рамках турнира победу одержала старшая сестра Валентины Шевченко Антонина. 36-летняя Антонина нокаутировала Ариану Липски, которая младше ее ровно на 10 лет! Сестры Шевченко стали первыми в UFC, кто сумел одержать победы на одному турнире.

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UFC смешанные единоборства Валентина Шевченко

Источник: Сегодня|Спорт

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