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Супертолстяк из ММА ярко вырубил россиянина. Добить соперника ему не дали

24 февраля, 18:11

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Зулузиньо рано радовался победе, это был всего лишь нокдаун

В Сочи прошел вечер смешанных единоборств AMC Fight Nights, где 180-килограммовый бразильский супертяжеловес Зулузиньо дрался против россиянина Юсупа Шуаева.

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В конце первого раунда Зулузиньо отправил Шуаева в тяжелый нокдаун, но добить не успел. Рефери остановил бразильца, поскольку время первого раунда завершилось. Но тот подумал, что победил досрочно и начал радоваться раньше времени.

Но Шуаев смог восстановиться и выиграл поединок по очкам.

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Зулузиньо – сын Рея Зулу, который дрался на турнирах в Бразилии в боях без правил. Бразилец провел 165 боев, одержав 155 побед и потерпев лишь 10 поражений.

В 2005 году Зулузиньо за 26 секунд был нокаутирован Федором Емельяненко. Всего на счету Зулузиньо 12 побед и 10 поражений. На счету Шуаева пять побед и одна ничья.

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