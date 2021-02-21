На это невозможно смотреть: спортсменка истекала кровью после боя с россиянкой

В Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 19. В со-главном событии вечера в октагон вышли россиянка Яна Куницкая и Кетлен Виейра из Бразилии.

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Поединок продлился все три раунда и завершился победой Куницкой единогласным решением судей – 29-28, 29-28, 29-28. Надо сказать, что после боя на лицо Виейры было страшно смотреть. Оно было просто все в крови.

Для Куницкой эта победа стала 14-й при пяти поражениях. Виейра проиграла 2-й бой из 14.

Напомним, что Куницкая сейчас живет в Бразилии со своим парнем и не собирается возвращаться в Россию. В августе прошлого года россиянка пожаловалась на негатив от соотечественников. Она призналась, что именно по этой причине не ведет аккаунт в Instagram на родном языке.

Ранее на турнире UFC Vegas 19 Сергей Спивак из Молдовы нокаутировал американца Джареда Вандера. Поединок был остановлен во втором раунде, когда Вандера уже не мог сопротивляться.

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