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Американский полицейский жестоко избил многодетного отца из России

21 февраля, 09:20

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Крис Докос в первом раунде победил Алексея Олейника

Турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 19 завершился в Лас-Вегасе. В рамках главного карда в октагон вышли россиянин Алексей Олейник и американец Крис Докос.

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Алексею Олейнику 43 года и он первый человек в истории ММА, который дрался в четырех десятилетиях.

  • 1990-е – 7 боев
  • 2000-е – 39 боев
  • 2010-е – 24 боя
  • 2020-е – 5 боев

Такую активность бойца понять можно. У него пятеро детей, и Олейник не стесняется, что денег не хватает на жизнь. Поэтому он до сих пор дерется, чтобы прокормить семью.

Крису Докосу – 31. Он работает полицейским в Филадельфии. А в свободное время участвует в турнирах по единоборствам.

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Бой Олейника и Докоса вышел очень скоротечным. За 115 секунд полицейский настолько избил многодетного отца, что рефери пришлось прекратить бой.

Ранее на турнире UFC Vegas 19 Сергей Спивак из Молдовы нокаутировал американца Джареда Вандеру. Поединок был остановлен во втором раунде, когда Вандера уже не мог сопротивляться.

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MMA UFC смешанные единоборства Алексей Олейник
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