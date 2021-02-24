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Супертовстун із ММА яскраво вирубив росіянина. Добити суперника йому не дали

24 лютого, 18:11

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Зулузіньо рано радів перемозі, це був усього лише нокдаун

У Сочі пройшов вечір змішаних єдиноборств AMC Fight Nights, де 180-кілограмовий бразильський суперважковаговик Зулузіньо бився проти росіянина Юсупа Шуаєва.

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В кінці першого раунду Зулузіньо відправив Шуаєва в важкий нокдаун, але добити не встиг. Рефері зупинив бразильця, оскільки час першого раунду завершився. А той не зрозумів і почав радіти, бо подумав, що достроково виграв.

Але Шуаєв зміг відновитися і виграв поєдинок за очками.

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Зулузіньо – син Рея Зулу, який бився на турнірах у Бразилії в боях без правил. Бразилець провів 165 боїв, здобувши 155 перемог і зазнавши лише 10 поразок.

У 2005 році Зулузіньо за 26 секунд був нокаутований Федором Ємельяненком. Всього на рахунку Зулузіньо 12 перемог і 10 поразок. На рахунку Шуаєва п'ять перемог і одна нічия.

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