Американський поліцейський жорстоко побив багатодітного батька з Росії

Турнір зі змішаних єдиноборств UFC Vegas 19 завершився в Лас-Вегасі. В рамках головного карда в октагон вийшли росіянин Олексій Олійник та американець Кріс Докос.
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Олексію Олійнику 43 роки і він перший в історії ММА, хто бився в чотирьох десятиліттях.
- 1990-ті – 7 боїв
- 2000-ті – 39 боїв
- 2010-ті – 24 бої
- 2020-ті – 5 боїв
Таку активність бійця зрозуміти можна. У нього п'ятеро дітей, і Олійник не соромиться, що грошей не вистачає на життя. Тому він досі б'ється, щоб прогодувати сім'ю.
Крісу Докосу – 31. Він працює поліцейським у Філадельфії. А у вільний час бере участь у турнірах з єдиноборств.
Бій Олійника і Докоса вийшов дуже швидкоплинним. За 115 секунд поліцейський настільки побив багатодітного батька, що рефері довелося припинити бій.
Раніше на турнірі UFC Vegas 19 Сергій Співак з Молдови нокаутував американця Джареда Вандеру. Поєдинок був зупинений у другому раунді, коли Вандера вже не міг чинити опір.
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