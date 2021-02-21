Американський поліцейський жорстоко побив багатодітного батька з Росії

Турнір зі змішаних єдиноборств UFC Vegas 19 завершився в Лас-Вегасі. В рамках головного карда в октагон вийшли росіянин Олексій Олійник та американець Кріс Докос.

Реклама

Читайте також: На це неможливо дивитися: спортсменка стікала кров'ю після бою з росіянкою

Олексію Олійнику 43 роки і він перший в історії ММА, хто бився в чотирьох десятиліттях.

1990-ті – 7 боїв

2000-ті – 39 боїв

2010-ті – 24 бої

2020-ті – 5 боїв

Таку активність бійця зрозуміти можна. У нього п'ятеро дітей, і Олійник не соромиться, що грошей не вистачає на життя. Тому він досі б'ється, щоб прогодувати сім'ю.

Крісу Докосу – 31. Він працює поліцейським у Філадельфії. А у вільний час бере участь у турнірах з єдиноборств.

Реклама

Бій Олійника і Докоса вийшов дуже швидкоплинним. За 115 секунд поліцейський настільки побив багатодітного батька, що рефері довелося припинити бій.

Раніше на турнірі UFC Vegas 19 Сергій Співак з Молдови нокаутував американця Джареда Вандеру. Поєдинок був зупинений у другому раунді, коли Вандера вже не міг чинити опір.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама