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Американський поліцейський жорстоко побив багатодітного батька з Росії

21 лютого, 09:20

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Кріс Докос у першому раунді переміг Олексія Олійника

Турнір зі змішаних єдиноборств UFC Vegas 19 завершився в Лас-Вегасі. В рамках головного карда в октагон вийшли росіянин Олексій Олійник та американець Кріс Докос.

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Олексію Олійнику 43 роки і він перший в історії ММА, хто бився в чотирьох десятиліттях.

  • 1990-ті – 7 боїв
  • 2000-ті – 39 боїв
  • 2010-ті – 24 бої
  • 2020-ті – 5 боїв

Таку активність бійця зрозуміти можна. У нього п'ятеро дітей, і Олійник не соромиться, що грошей не вистачає на життя. Тому він досі б'ється, щоб прогодувати сім'ю.

Крісу Докосу – 31. Він працює поліцейським у Філадельфії. А у вільний час бере участь у турнірах з єдиноборств.

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Бій Олійника і Докоса вийшов дуже швидкоплинним. За 115 секунд поліцейський настільки побив багатодітного батька, що рефері довелося припинити бій.

Раніше на турнірі UFC Vegas 19 Сергій Співак з Молдови нокаутував американця Джареда Вандеру. Поєдинок був зупинений у другому раунді, коли Вандера вже не міг чинити опір.

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MMA UFC змішані єдиноборства Олексій Олійник
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