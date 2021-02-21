На це неможливо дивитися: спортсменка стікала кров'ю після бою з росіянкою

У Лас-Вегасі завершився турнір зі змішаних єдиноборств UFC Vegas 19. Серед головних події вечора в октагон вийшли росіянка Яна Куницька та Кетлен Вієйра з Бразилії.

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Поєдинок тривав усі три раунди і завершився перемогою Куницької одноголосним рішенням суддів – 29-28, 29-28, 29-28. Треба сказати, що після бою на обличчя Вієйри було страшно дивитися. Воно було просто все в крові.

Для Куницької ця перемога стала 14-ю за п'яти поразок. Вієйра програла 2-й бій з 14.

Нагадаємо, що Куницька зараз живе в Бразилії зі своїм хлопцем і не збирається повертатися до Росії. У серпні минулого року росіянка поскаржилася на негатив від співвітчизників. Вона зізналася, що саме з цієї причини не веде аккаунт в Instagram рідною мовою.

Раніше на турнірі UFC Vegas 19 Сергій Співак з Молдови нокаутував американця Джареда Вандеру. Поєдинок був зупинений у другому раунді, коли Вандера вже не міг чинити опір.

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