Сестры Шевченко синхронно победили на турнире UFC. Такое случилось впервые в истории

Знаменитая девушка-боец смешанных единоборств из Киргизстана Валентина Шевченко победила Дженнифер Майю на турнире UFC 255. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шевченко единогласным решением судей – 49:46, 49:46, 49:46.

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Для Валентины эта победа стала 20-й в карьере, также на ее счету три проигрыша, а вот Майя потерпела седьмое поражение при 18 победах.

Ранее мы писали, что чемпионка UFC сломала кости голливудской звезде, которая назвала Шевченко чудовищем. Холли Берри решила попробовать себя в роли бойца смешанных единоборств.

Также на этом турнире победу одержала сестра Валентины Шевченко Антонина. 36-летняя девушка-боец нокаутировала Ариану Липски, которая младше ее ровно на 10 лет! Для Антонины это была девятая победа в ММА при двух поражениях, а ее соперница потерпела шестое поражение, но имеет в своем активе 13 побед.

Сестры Шевченко стали первыми в UFC, кто сумел одержать победы на одному турнире. Правда, это был первый случай, когда родные сестры принимали участие в одном турнире промоушена.

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В главном бою вечера Дейвисон Фигередо защитил титул чемпиона UFC в наилегчайшем весе, задушив Алекса Переса в первом раунде. Бразилец одержал 20-ю победу, а проигрывал в клетке он всего один раз.

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