Нокаут за 30 секунд потянул на 50 тысяч долларов: яркие моменты турнира UFC

Лишь два поединка турнира из девяти завершились досрочно

Сегодня ночью в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC FIGHT NIGHT 182. В главном поединке должны были встретиться Рафаэль дос Аньос и Ислам Махачев, однако россиянин снялся с поединка из-за болезни, поэтому дос Аньос сражался с Полом Фельдером и победил его по очкам – 47:-48, 50:45, 50:45. Рафаэль удостоился награды "Бой вечера" и получил дополнительно 50 тысяч долларов.

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Однако главным украшением вечера стали другие поединки. Каллин Уильямс и Шон Стрикленд получили чеки на 50 тысяч долларов каждый за "Выступление вечера". Уильямс в соглавном поединке за 30 секунд нокаутировал Абдулу Разака Альхассана. Для американца эта победа стала 11-й в ММА при одном поражении.

А Стрикленд техническим нокаутом победил Брендана Аллена. Во втором раунде Шон обрушил на соперника серию мощных ударов и рефери вынужден был остановить бой. Стрикленд одержал 22-ю победу, также на его счету три поражения.

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