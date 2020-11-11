"Большой как лошадь и сильный как бык" Макгрегор сказал, зачем стал лысым

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, эксцентричный Конор Макгрегор недавно сменил прическу и теперь объяснил, зачем это сделал. После третьего заявления о завершении карьеры ирландский боец теперь готовится к новому большому бою. Хотя возвращение Макгрегора едва не сорвалось из-за жадности Порье. Однако схватка Конора и Дастина все равно состоится 23 января в Лас-Вегасе.

"Большой как лошадь, сильный как бык. Все знают, что лысый может боксировать", – подписал фото в своем Instagram ирландец.

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Напомним, что для Макгрегора встреча с Порье станет первой почти за год. В последний раз он выходил в октагон в январе 2020-го и менее чем за минуту нокаутировал Дональда Серроне. Порье последний раз бился в июне 2020 года. В тяжелом бою он справился с Дэном Хукером.

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После поединка с Порье бывший чемпион UFC в двух весовых категориях проведет поединок с легендарным боксером, филиппинцем Мэнни Пакьяо. В конце сентября Пакьяо согласился на бой с Макгрегором.

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