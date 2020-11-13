Украинец Амосов одержал 25-ю победу в ММА: "Возможно, теперь мне предложат титульный бой"

Сегодня ночью украинский боец смешанных единоборств Ярослав Амосов одержал победу над американцем Логаном Сторли на турнире Bellator 252. Для нашего непобедимого бойца эта победа стала 25-й в ММА. В эксклюзивном интервью "Сегодня" Ярослав поделился эмоциями после боя.

"Не могу сказать, что бой был в одну калитку, тем более, победа досталась раздельным решением. Каждый бой по-своему сложный. Моим соперником был четырехкратный чемпион Америки по борьбе, поэтому много боролись. Я изучал, работал под него, работал больше с парнями, которые борются, так как соперник борцовского стиля. Много было борьбы. Он старался много бороться, а я старался больше защищаться, потому что, если бы пришлось работать первым номером, он бы пытался меня сбивать, было бы больше попыток проходов в ноги, а так приходилось ему тянуться за мной постоянно", – описал бой Амосов.

Ярослав Амосов – о победе над Сторли и развитии ММА в Украине

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К поединку украинец готовился за океаном на протяжении шести недель. Ярослав много времени проводил в зале, поэтому избежал риска заразиться коронавирусом. "Во Флориде не такая ситуация с коронавирусом. Америка большая, в каждом штате разная ситуация", – продолжил боец.

Амосов рассчитывает, хоть и с минимальными надеждами, что после этой победы Bellator может предложить ему титульный бой. Сам же украинец хотел бы встретиться с чемпионом в полусредней весовой категории бразильцем Дугласом Лимой.

"Это был рейтинговый бой. Возможно, после этого боя, в чем я сомневаюсь, они могут предложить мне титульный бой в этой организации. Конечно, хочу стать чемпионом. В моей весовой категории чемпион Дуглас Лима. Я хотел бы с ним драться и считаю, что могу выиграть", – сделал смелое заявление Ярослав.

Карьеру в смешанных единоборствах Амосов начинал в Украине, а с 2017 года дерется исключительно в США. Боец считает, что в нашей стране ММА нужно развивать, чтобы люди хотели идти на турниры и платить деньги.

"ММА набирает популярности в Украине, но недостаточно… Идеалу нет предела. Хотелось, чтобы люди интересовались, ходили, поддерживали своих спортсменов. Если бы были какие-то турниры по ММА, люди бы ходили, болели, индустрия развивалась, потому что у нас в Украине, если проходит какой-то турнир ММА, многие не хотят платить за вход. В других странах принято, что ты идешь на шоу, ты платишь деньги и из этих денег, соответственно, получают гонорары спортсмены", – заключил боец.

Напомним, что уроженец Ирпеня является четырехкратным чемпионом мира по боевому самбо, трехкратным чемпионом Европы по боевому самбо, чемпионом Евразии по профессиональному боевому самбо, обладателем Кубка Европы по боевому самбо, а также чемпионом мира по MMA версии GEFC среди профессионалов. С 2012 году он выступает в ММА на профессиональном уровне.

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