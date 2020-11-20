Походка Макгрегора стала мемом. Его уже пародируют футболисты, но Конору это нравится

Футболист клуба из ОАЭ "Аль-Васл" Али Салех отпраздновал гол в матче Кубка Персидского залива, изобразив знаменитую "походку миллиардера" — фирменную фишку звезды UFC Конора Макгрегора.

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Видео с празднованием Салеха стало вирусным в Сети и дошло даже до автора походки. Однако Макгрегору понравилась пародия и он даже лайкнул пост с видео.

Такой походкой раньше пользовался рестлер Винс Макмэн, однако мировую популярность она приобрела, когда ее повторил Конор. Тогда же она и получила свое современное название "походка миллиардера", намекая на состояние ирландского бойца.

К слову, спортсмены из разных видов спорта не редко пародируют походку Макгрегора. Ранее это уже проделывали Поль Погба, Серхио Рамос, Марк Газоль и другие.

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Марина Мороз о Коноре Макгрегоре

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