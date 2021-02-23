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Фаната Путина, сбежавшего из Украины, исключили из ТОП-15 рейтинга UFC

23 февраля, 21:58

Елена Павлова Елена Павлова

Первый человек в истории ММА, который дрался в четырех десятилетиях, потерял свои позиции

Ветеран UFC 43-летний Алексей Олейник, потерпевший болезненное поражение в бою против Криса Докоса, исключен из ТОП-15 рейтинга тяжеловесов. Полицейский из США Докос занял место Олейника на 10-й строчке, а многодетный россиянин украинского происхождения вылетел из элиты.

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Алексей Олейник

Алексей Олейник / Фото: Getty Images

Чемпионом самого тяжелого дивизиона UFC является американский боец хорватского происхождения Стипе Миочич. Первый номер рейтинга – франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну. А Деррик Льюис, который нокаутировал Кертиса Блейдса, поднялся не две строчки и занимает второе место.

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Напомним, что Олейник – первый человек в истории ММА, который дрался в четырех десятилетиях. Он родился в Харькове, где и начал заниматься единоборствами.

Алексей Олейник

Алексей Олейник / Фото: Twitter

Но в 2014 году Олейник вышел в футболке с изображением Владимира Путина, объяснив это желанием "в чем-то показать свою жизненную позицию". Позже Олейник сказал, что не хочет быть гражданином Украины, потому что ему "в этой стране неуютно". Затем он получил российский паспорт и продолжил выступать под флагом РФ.

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рейтинг UFC смешанные единоборства Алексей Олейник
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