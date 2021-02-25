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Украина против Грузии: на бой "Дуэлиста" и "Гладиатора" в Киеве пустят зрителей

25 февраля, 14:08

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

В поединке за вакантный титул WWFC в весовой категории до 93 кг встретятся Игорь Потеря и Георгий Лобжанидзе

"Дуэлист" против "Гладиатора" – чемпионский бой с такой афишей ожидает любителей ММА в столице! В Киев возвращаются титульные поединки украинской лиги смешанных единоборств WWFC. Это организация, из которой в знаменитый промоушен UFC перешли Роман Долидзе, Сергей Спивак и, совсем недавно, украинский боец Денис Бондарь.

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Зрителей ожидают бой за звание чемпиона мира и битва за пояс Road to WWFC. Важная новость – турнир WWFC 18 пройдет со зрителями! Билеты на шоу 14 марта в Pochayna Event Hall уже поступили в продажу, цена – от 750 грн.

В главном событии вечера яркий финишер WWFC Игорь Потеря по прозвищу "Дуэлист" (статистика боев в ММА 16:2) проведет бой за вакантный титул WWFC в весовой категории до 93 кг против грузинского "Гладиатора" Георгия Лобжанидзе (статистика боев 11:5).

Украинец выиграл 12 последних поединков подряд, он не знает поражений почти четыре года!

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В со-главном событии вечера пройдет поединок за пояс Road to WWFC в весовой категории до 66 кг. Михаил Шаблий (статистика боев 5:1) выйдет на ринг против бывшего претендента на чемпионский титул Александра Горшечника (статистика боев 14:5).

Также, кроме титульных боев, будет ряд рейтинговых поединков среди профессиональных бойцов. В ринг выйдут Эльнур Велиев, Олег Хачатуров, Александр Федонов и другие.

Открывать турнир будут два поединка с участием спортсменов UFMMA (Украинской федерации смешанных боевых искусств).

Кроме этого, в рамках популяризации ММА среди детей и юниоров пройдет турнир федерации "Young Warriors", бои которых зрители смогут посмотреть отдельно в онлайн-трансляции на YouTube-канале WWFC.

Все подробности в спецтеме Бои WWFC в Киеве

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анонс MMA смешанные единоборства WWFC

Источник: Сегодня|Спорт

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