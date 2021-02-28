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Украинский боец-сепаратист проиграл россиянину в UFC

28 февраля, 08:40

Александр Трикиша Александр Трикиша

Все судьи отдали предпочтение российскому бойцу

Скандальный украинский боец смешанных единоборств Никита Крылов проиграл бой россиянину Магомеду Анкалаеву на турнире UFC FIGHT NIGHT 186 в Лас-Вегасе. Бой продлился все три раунда и завершился победой Анкалаева судейским решением – 29:28, 29:28, 29:28.

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Крылов потерпел восьмое поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 27 побед, 11 из которых – нокаутом. Анкалаев одержал 15-ю победу в MMA при всего одном поражении.

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Напомним, что в 2013 году Крылов стал первым украинцем в UFC, а во время событий на Донбассе занял сторону сепаратистов и перебрался в Россию. "Считал и считаю себя русским", – говорил Крылов и мечтал принять гражданство так называемой "ЛНР".

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MMA UFC смешанные единоборства Никита Крылов

Источник: Сегодня|Спорт

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