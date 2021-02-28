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Український боєць-сепаратист програв росіянину в UFC

28 лютого, 08:40

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Всі судді віддали перевагу російському бійцю

Скандальний український боєць змішаних єдиноборств Микита Крилов програв бій росіянину Магомеду Анкалаєву на турнірі UFC FIGHT NIGHT 186 в Лас-Вегасі. Бій тривав усі три раунди і завершився перемогою Анкалаєва суддівським рішенням – 29:28, 29:28, 29:28.

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Крилов зазнав восьмої поразки в змішаних єдиноборствах. Також на його рахунку 27 перемог, 11 з яких – нокаутом. Анкалаєв здобув 15-ту перемогу в MMA при всього одній поразці.

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Нагадаємо, що у 2013 році Крилов став першим українцем в UFC, а під час подій на Донбасі зайняв сторону сепаратистів і перебрався в Росію. "Вважав і вважаю себе росіянином", – говорив Крилов і мріяв прийняти громадянство так званої "ЛНР".

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MMA UFC змішані єдиноборства Микита Крилов

Джерело: Сегодня|Спорт

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