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В українській армії будуть займатися змішаними єдиноборствами

25 лютого, 16:19

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

MMA в збройних силах допоможе розвитку психологічних якостей особового складу

Змішані бойові мистецтва – в збройних силах України! Українська федерація зі змішаних бойових мистецтв UFMMA і Міністерство оборони підписали договір про співпрацю.

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"Завдяки постійним тренуванням, військові зможуть підвищувати свою витривалість, силу і швидкість, відпрацьовувати прийоми самооборони, відточувати свої навички на тренуваннях і демонструвати їх на міжнародних змаганнях. Змішані бойові мистецтва дадуть новий виток у розвитку фізичної підготовки військовослужбовців Збройних сил України", – повідомляє UFMMA в Facebook.

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ММА в Збройних Силах дасть можливість відбиратися в збірну України зі змішаних бойових мистецтв. Так, на минулому чемпіонаті світу в Сінгапурі двоє спортсменів-військовослужбовців завоювали медалі вищого гатунку з п'яти золотих медалей збірної.

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"В умовах складної військово-політичної ситуації, яка склалася на сході України, слід приділити увагу розвитку вкрай необхідних фізичних та психологічних якостей особового складу, який боронить територіальну цілісність та незалежність держави.

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Вид спорту поєднує в собі, як прийоми самозахисту, так і контрнаступальні та оборонні дії, формує і розвиває впевненість у своїх діях та загартовує психологічно воїна" , – розповів начальник управління фізичної культури та спорту Міністерства оборони України Юрій Фіногенов.

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MMA міністерство оборони

Джерело: Сегодня|Спорт

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