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120-кілограмового стронгмена вирубили одним ударом в Одесі

28 лютого, 00:56

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Пилипяк повернувся в спорт після серйозної аварії

В Одесі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств Zaruba Fight Night, в головному поєдинку якого зійшлися суперважкоатлети Олег Пилипяк і Василь Попков. Бій завершився вже в першому раунді, коли Попков одним точним ударом відправив Пилипяка в нокаут.

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Для Попкова це був дебют в MMA, а ось Пилипяк проводив свій другий бій у змішаних єдиноборствах. Він відомий своїми подвигами у важкій атлетиці. Львів'янин встановив кілька рекордів України серед стронгменів і вважає своїм кумиром Василя Вірастюка.

Кілька років тому йому довелося на якийсь час піти зі спорту через травми, які він отримав в результаті аварії на мотоциклі.

На цьому ж турнірі Віталій Стоян швидко розібрався з Андрієм Савчуком.

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Раніше ми писали, що боксер пропустив п'ять ударів в голову, а у відповідь покривлявся. Атака Халілова не змогла збити з ніг "Залізну людину".

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нокаут MMA змішані єдиноборства відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

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