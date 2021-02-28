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Украинская красотка из UFC вспомнила жуткую травму головы. Не зря ее называют "Железная леди"

28 февраля, 13:12

Александр Трикиша Александр Трикиша

Ужасное рассечение не помешало Марине одержать победу

Украинская красотка из UFC Марина Мороз вспомнила ужасную травму головы, которую она получила в поединке против Майры Буэно Сильвы в марте 2020 года. Тогда на лбу девушки образовалось огромное рассечение, а лицо залило кровью.

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Тем не менее, Мороз сумела одержать победу по очкам, да еще и установила рекорд по количеству ударов в трехраундовом бою в наилегчайшем весе.

Марина опубликовала на своей странице в Instagram фото той ужасной травмы и подписала "ironlady", что переводится как "железная леди" – именно такое прозвище в UFC имеет украинка.

Внимание! Фото не для слабонервных!

Отметим, что на старых фотографиях девушки видно, что у нее остался шрам на лбу, а вот на последних его не заметно. Возможно, она скрывает его с помощью косметики или сделала пластическую операцию.

Смотрите больше ярких фото Марины Мороз

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UFC смешанные единоборства Марина Мороз

Источник: Сегодня|Спорт

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