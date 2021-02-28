Альварес знищив Йилдирима за три раунди: турок відмовився продовжувати бій

Мексиканський боксер Сауь Альварес легко переміг свого суперника Авні Йилдирима з Туреччини і захистив титули WBC і WBA Super в суперсередній вазі. "Канело" був беззаперечним фаворитом зустрічі і довів свою перевагу в рингу.

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Уже після третього раунду кут Йилдирима відмовився продовжувати бій. Перед цим турок побував у нокдауні.

Для Альвареса ця перемога стала 55-ю на професійному рингу і 37-ю – достроковою. Єдиної поразки в кар'єрі він зазнав від Флойда Мейвезера ще в 2013 році. Також на рахунку Альвареса дві нічиїх.

Йилдирим зазнав третьої поразки в кар'єрі. Турецький боксер програв свій другий титульний бій. Також на його рахунку 21 перемога.

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Цікаво, що на порталі boxrec.com з'явився наступний бій Сауля Альвареса. За інформацією джерела, 8 травня мексиканець вийде на ринг проти чемпіона WBO Біллі Джо Сондерса. Це буде третій бій "Канело" за останні півроку – до цього він бився в грудні і переміг Каллума Сміта.

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