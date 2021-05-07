Запобігли смерть на рингу: жертва зганяння ваги не міг стояти на зважуванні. Бій скасували

Підготовка до поєдинку на турнірі UFC Vegas 26 далася Райану Бенуа дуже важко. Боєць настільки виснажував, що ледве стояв під час зважування. Організатори не допустили його до участі в турнірі

Райан Бенуа / Фото: Getty Images

Американський боєць змішаних єдиноборств Райан Бенуа настільки виснажив свій організм сгонкою ваги напередодні бою проти Зарруха Адашєва на турнірі UFC Vegas 26, що не зміг стояти під час процедури зважування.

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Бійця двічі за руки підводили до ваг, але він не міг стояти самостійно і хитався, мало не втрачаючи свідомість. В результаті було прийнято рішення скасувати поєдинок, щоб уникнути можливої трагедії в октагоні.

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