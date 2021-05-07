Запобігли смерть на рингу: жертва зганяння ваги не міг стояти на зважуванні. Бій скасували

Райан Бенуа / Фото: Getty Images
Американський боєць змішаних єдиноборств Райан Бенуа настільки виснажив свій організм сгонкою ваги напередодні бою проти Зарруха Адашєва на турнірі UFC Vegas 26, що не зміг стояти під час процедури зважування.
Бійця двічі за руки підводили до ваг, але він не міг стояти самостійно і хитався, мало не втрачаючи свідомість. В результаті було прийнято рішення скасувати поєдинок, щоб уникнути можливої трагедії в октагоні.
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