Русский
$ 27,72
33,41
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Вирубив намертво: чемпіон з кікбоксингу нокаутував суперника в бою на голих кулаках

7 травня, 22:54

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Неймовірно жорстокий нокаут стався в поєдинку Gromda 5 в Польщі. Чемпіон країни з кікбоксингу забив свого суперника в першому раунді до втрати свідомості

У Польщі набирають популярності бої на голих кулаках. Сьогодні там відбувся вже п'ятий турнір серії Gromda. В одному з поєдинків турніру дворазовий чемпіон Польщі з кікбоксингу Бартоломей Домалік на прізвисько Балобоа просто знищив свого суперника Міхала Вальчака в першому раунді.

Реклама

Вальчак зумів ухилитися від першої атаки Домаліка і навіть нанести удар в щелепу суперника, проте той навіть не помітив цього і просто змів суперника. Міхал пропустив кілька ударів в голову і в несвідомому стані звалився на канати.

Дивіться інші нокаути:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Російського бійця помітили в центрі Києва з гранатометом у руках
Російського бійця помітили в центрі Києва з гранатометом у рукахMMA
Тепер це називається Гіга-кік! Грузин підірвав соцмережі ударом в печінку
Тепер це називається Гіга-кік! Грузин підірвав соцмережі ударом в печінкуMMA
Коліном в груди: такого нокауту ви ще не бачили
Коліном в груди: такого нокауту ви ще не бачилиMMA
"Нічого хорошого в Радянському Союзі не було": російський боєць згадав дитинствоMMA
Замісив суперника з первісною жорстокістю. Рефері не зміг дивитися на побиття
Замісив суперника з первісною жорстокістю. Рефері не зміг дивитися на побиттяMMA
Чемпіонка з оголеності: зірка боїв у клітці загоряє в бікіні-невидимці
Чемпіонка з оголеності: зірка боїв у клітці загоряє в бікіні-невидимціMMA

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти