Вирубив намертво: чемпіон з кікбоксингу нокаутував суперника в бою на голих кулаках

Неймовірно жорстокий нокаут стався в поєдинку Gromda 5 в Польщі. Чемпіон країни з кікбоксингу забив свого суперника в першому раунді до втрати свідомості

У Польщі набирають популярності бої на голих кулаках. Сьогодні там відбувся вже п'ятий турнір серії Gromda. В одному з поєдинків турніру дворазовий чемпіон Польщі з кікбоксингу Бартоломей Домалік на прізвисько Балобоа просто знищив свого суперника Міхала Вальчака в першому раунді.

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Вальчак зумів ухилитися від першої атаки Домаліка і навіть нанести удар в щелепу суперника, проте той навіть не помітив цього і просто змів суперника. Міхал пропустив кілька ударів в голову і в несвідомому стані звалився на канати.

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