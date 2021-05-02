Замісив суперника з первісною жорстокістю. Рефері не зміг дивитися на побиття

Мексиканський чемпіон Іван Кастільо виграв технічним нокаутом у венесуельця Леонардо Бласко на турнірі Ultimate Warrior Challeng в Мексиці

30 квітня в Мексиці відбувся турнір зі змішаних єдиноборств Ultimate Warrior Challeng. І UWC 26 запам'ятається кількома яскравими боями. Серед них і розбірки у співголовному поєдинку між господарем клітки Іваном Кастільо (19-13-0) і венесуельцем Леонардо Бласко (14-4-0). Раніше бійцеві вибили зуб у поєдинку на голих кулаках.

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Бій двох володарів поясів завершився технічним нокаутом. У якийсь момент рефері більше не зміг дивитися, як Кастільо б'є лежачого на підлозі противника, обсипаючи Бласко градом ударів. Суддя зупинив поєдинок, а мексиканський чемпіон ліги у вазі до 77 кг видав переможний крик і гримнув кулаком по настилу.

Раніше бійцеві вибили зуб в поєдинку на голих кулаках. Бої без рукавичок набирають все більше популярності через свою видовищність.

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Ми також розповідали, що російський боєць голодує два дні, щоб йому дозволили битися.