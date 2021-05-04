Коліном в груди: такого нокауту ви ще не бачили

Російський боєць змішаних єдиноборств Тимур Нагібін здобув ефектну перемогу над бразильцем Тьяго Таваресом на турнірі Russian Cagefighting Championship 9.
На початку третього раунду Нагібін влучив коліном супернику прямо в сонячне сплетіння. Таварес не відразу відреагував, але через кілька секунд від болю впав на канвас. Росіянин навіть підійшов попросити вибачення у суперника за такий больовий удар.
Читайте також:
- Тепер це називається Гіга-кік! Грузин підірвав соцмережі ударом в печінку
- Прохазка вирубив Рейеса двома ударами ліктями на вечорі UFC в Лас-Вегасі
- Замісив суперника з первісною жорстокістю. Рефері не зміг дивитися на побиття
- Не обличчя, а криваве місиво: наслідки жорстокого поєдинку на голих кулаках
- Полетів в перші ряди: бійцю вибили зуб в поєдинку на голих кулаках