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Коліном в груди: такого нокауту ви ще не бачили

4 травня, 10:38

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Російський боєць Тимур Нагібін вирубив бразильця Тьяго Тавареса ударом коліном в груди. Болісний удар прийшовся прямо в сонячне сплетіння

Російський боєць змішаних єдиноборств Тимур Нагібін здобув ефектну перемогу над бразильцем Тьяго Таваресом на турнірі Russian Cagefighting Championship 9.

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На початку третього раунду Нагібін влучив коліном супернику прямо в сонячне сплетіння. Таварес не відразу відреагував, але через кілька секунд від болю впав на канвас. Росіянин навіть підійшов попросити вибачення у суперника за такий больовий удар.

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